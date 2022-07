Sostengono i vetri delle finestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostengono i vetri delle finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sostengono i vetri delle finestre

Lo precede tirando sassate alle finestre delle abitazioni delle vie per le quali transiterà poi il padre munito di vetri di ricambio. nel film il quinto...

infisso – in architettura, telaio su cui si montano porte e finestre infisso – in linguistica, morfema che si inserisce all'interno della radice...