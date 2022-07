La regione in cui si trova L Aquila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione in cui si trova L Aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ABRUZZO

Significato/Curiosita : La regione in cui si trova l aquila

Altri significati, vedi l'aquila (disambigua). l'aquila (afi: /'lakwila/, pronuncia,[·info] aquila fino al 1863 e aquila degli abruzzi fino al 1939)...

vedi abruzzo (disambigua). disambiguazione – "abruzzi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi abruzzi (disambigua). l'abruzzo (o gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con regione; trova; aquila; regione dell Etiopia; regione dell Austria; Il simbolo della regione Lombardia; In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo; Distretto di New York in cui si trova Central Park; Si trova all estremità inferiore di tibia e perone; Si trova no nel Carso; Dove si trova lo spettacolare Selciato del Gigante, un sito naturale costituito da circa 40.000 colonne di basalto per lo più a forma di prisma esagonale; L ha adunco l aquila ; Il becco dell aquila ; Una parente lontanissima... dell aquila ; Una parente lontanissima... dell aquila ; Cerca nelle Definizioni