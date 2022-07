Quello di Milano aprì l impero romano ai cristiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Milano aprì l impero romano ai cristiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EDITTO

Significato/Curiosita : Quello di milano apri l impero romano ai cristiani

Toscana e imperatrice consorte del sacro romano impero in quanto moglie di francesco i, già duca di lorena col nome di francesco iii stefano. in virtù della...

Perpetuum ("editto perpetuo") poi diventato editto tralatizio (tutti si dovevano uniformare a un solo editto standard). in seguito l'editto divenne una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

