Quelle secche sono un ottimo lassativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle secche sono un ottimo lassativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Quelle secche sono un ottimo lassativo

Piante coltivate oppure per quelle che si trovano in luoghi erbosi) o molto pelosa (in quelle spontanee soprattutto in climi secchi e aridi). il colore delle...

Chiamato prugno o susino (prunus domestica l., 1753) è una pianta della famiglia delle rosacee che produce i frutti noti col nome di prugna o susina originario...