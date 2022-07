In quella Ufficiale ci sono i bandi dei concorsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella Ufficiale ci sono i bandi dei concorsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GAZZETTA

Significato/Curiosita : In quella ufficiale ci sono i bandi dei concorsi

Svolgimento. i bandi di concorso sono per legge pubblicati obbligatoriamente sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana, salvo in alcune ipotesi...

Italiano, vedi la gazzetta dello sport. disambiguazione – se stai cercando la moneta di venezia, vedi gazeta. si intende per gazzetta un giornale di notizie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

