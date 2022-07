Portoghese acquistato dalla Juventus nel 2018 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portoghese acquistato dalla Juventus nel 2018. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONALDO

Significato/Curiosita : Portoghese acquistato dalla juventus nel 2018

L'estate 2018 segna, sul piano immobiliare, un ulteriore tassello del j-village, con la squadra che dal 9 luglio s'insedia nel nuovo juventus training...

Cercando altri significati di ronaldo, vedi ronaldo (disambigua). ronaldo luís nazário de lima, conosciuto semplicemente come ronaldo (ipa: [xo'nawd lu'iz na'zaj... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

