Pantaloni molto corti ed aderenti ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pantaloni molto corti ed aderenti ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HOTPANTS

Significato/Curiosita : Pantaloni molto corti ed aderenti ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hot pants (disambigua). gli hot pants sono un tipo di short femminile particolarmente corti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con pantaloni; molto; corti; aderenti; Fodera per tasche di pantaloni ; Ha i pantaloni e si chiude all altezza del petto; Abito ecclesiastico con giacca, camicia, pantaloni ; Abito da cerimonia con i pantaloni rigati; Una voce femminile molto grave; Divide et __, locuzione latina molto conosciuta; Un insetto verde molto comune sulle rose; Sono molto noti quelli di Amedeo Modigliani; corti al contrario; Cantavano quel bambino che giocava in un corti le; Accorti , avveduti; Nel 2026 si terranno a Milano e corti na; Gli aderenti al sodalizio; aderenti come certi abiti; Rivestimento di padelle antiaderenti ; Tipologia di jeans molto aderenti ;