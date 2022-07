Mettere in relazione e in comunicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in relazione e in comunicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLLEGARE

Significato/Curiosita : Mettere in relazione e in comunicazione

E delle pratiche di comunicazione il cui obiettivo è sviluppare relazioni, mettere in comunicazione istituzioni, aziende, persone, strutture, con la loro...

Ceneri e al conseguente spostamento dei percorsi della s10 e della s50, è collegare le 4 stazioni rimaste fuori dal tracciato principale. esse sono: rivera-bironico...

