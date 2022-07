Il luogo di incontro fra ente e utente ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il luogo di incontro fra ente e utente ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPORTELLO

Significato/Curiosita : Il luogo di incontro fra ente e utente ufficio

Aziende di comunicazione d'europa, il quinto gruppo televisivo del continente. nata nel 1924 con il nome di unione radiofonica italiana, divenne ente italiano...

Servizi italiano, vedi bancomat (circuito). lo sportello automatico, o cassa bancaria automatica e anche sportello automatico di banca, è il sistema per il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con luogo; incontro; ente; utente; ufficio; luogo dedicato al gioco formativo per bambini; Il luogo della resurrezione di Lazzaro; Pertugio, luogo stretto e di difficile accesso; Il capoluogo tra Bolzano e Verona; Ufficio d incontro fra ente e utente uscio d auto; In matematica, come viene definito il punto di incontro tra gli assi delle ascisse e delle ordinate in un piano cartesiano; incontro con un potenziale datore di lavoro; incontro amoroso frivolo e fugace; Blaise __, matematico e filosofo seicente sco; Ufficio d incontro fra ente e utente uscio d auto; Il brutale Sergente Maggiore di Full Metal Jacket; Recipiente per gas o liquidi; Ufficio d incontro fra ente e utente uscio d auto; Un utente di social network con forte ascendente; Immagine virtuale di un utente ; File che i siti salvano sul browser di un utente ; ufficio d incontro fra ente e utente uscio d auto; Collaboratori d ufficio ; Un ufficio con gli agenti; Un dipendente che lavora in ufficio ; Cerca nelle Definizioni