Gli arti del polpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli arti del polpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TENTACOLI

Significato/Curiosita : Gli arti del polpo

Identificato come un calamaro, viene spesso però affermato che lui in realtà è un polpo, per via dei suoi sei tentacoli. vive in un antico monolite, simile ai moai...

Peter benchley, vedi tentacoli (romanzo). disambiguazione – se stai cercando l'organo tipico di alcuni animali, vedi tentacolo. tentacoli è un film del 1977... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

