Il genere che castigat ridendo mores - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SATIRA

Significato/Curiosita : Il genere che castigat ridendo mores

Espressione di jean de santeuil: castigat ridendo mores. sotto una facciata stilistica apparentemente innocua e ridanciana, il gruppo lanciava strali contro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi satira (disambigua). la satira (dal latino satura lanx: il vassoio vuoto riempito di primizie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

