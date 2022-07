Figura femminile che funge da colonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura femminile che funge da colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARIATIDE

Significato/Curiosita : Figura femminile che funge da colonna

Corrispondono attualmente allo studio del presidente del consiglio, alla sala che funge da anticamera, alla sala del consiglio dei ministri e ad alcuni salottini...

Su cariatide wikizionario contiene il lemma di dizionario «cariatide» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cariatide (es) cariatidi, telamoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con figura; femminile; funge; colonna; In senso figura to, un ammirazione fanatica; figura introdotta dal pensiero di Nietzsche; Il locus di letteratura e arti figura tive; Si raffigura con una lampadina; Una voce femminile molto grave; Pronome personale femminile ; Un abito femminile ; Suffisso accrescitivo femminile ; funge da attributo nel discorso; Documento che funge da certificato; Nella serie Doctor Who funge da macchina del tempo; Quello cauzionale funge da garanzia; L ultimo tratto della colonna vertebrale; Una finestra bipartita da una colonna ; Progettò il colonna to di San Pietro; Asceta che visse in cima a una colonna ; Cerca nelle Definizioni