Famiglia di proteine del latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famiglia di proteine del latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASEINA

Significato/Curiosita : Famiglia di proteine del latte

Circa i tre quarti di tutte le proteine del latte appartengono a questa famiglia. le caseine sono proteine coniugate, cioè proteine legate ad altre molecole...

con l'80% di caseina e il 20% di siero del latte. la caseina micellare (mc, micellar casein) è la forma naturale nativa della caseina. viene prodotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con famiglia; proteine; latte; Le diverse generazioni di una famiglia di rilievo; I... gioielli di famiglia ; Natalia __, autrice di Lessico famiglia re; I panni che si lavano in famiglia ; Amminoacido presente nelle proteine del latte e delle uova; È ricca di proteine ; proteine ricche di zolfo; Componente del sangue con proteine e nutrienti; Relativo a strutture cosmiche come la Via latte a; Il latte più grasso; Il fagiolo che dà un latte ; Formaggi di latte di bufala; Cerca nelle Definizioni