Lo erano India e Australia per la Gran Bretagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano India e Australia per la Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLONIE

Significato/Curiosita : Lo erano india e australia per la gran bretagna

Sandringham, 20 gennaio 1936), fu re di gran bretagna e irlanda e dei dominion britannici d'oltremare, nonché imperatore d'india. regnò dal 6 maggio 1910, quale...

Avvolte persino rivendicando la proprietà di colonie nemiche a seguito di una guerra. colonialismo colonia (insediamento) impero coloniale territori d'oltremare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con erano; india; australia; gran; bretagna; erano dello zodiaco in un cartone giapponese; Cooperano al metabolismo; Lo erano Criseide e Briseide; Così erano i soldati al termine della ferma; Spezia usata nella cucina india na; Marciano in fila india na; Confina con l india ; Città india na; Gli australia ni di Hobart; Uno Stato dell australia ; Eric, famoso attore australia no; L animale che si associa all australia ; Tra le più gran di scoperte di Stephen Hawking; Costellazione anche detta gran de Carro: Orsa __; Di gran de pregio e prezzo; gran di unità degi eserciti; La cima più alta della Gran bretagna ; Per sessantatré anni sovrana della Gran bretagna ; Sta per Gran bretagna ; La Gran bretagna ... su quattro ruote; Cerca nelle Definizioni