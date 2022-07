Le diverse generazioni di una famiglia di rilievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le diverse generazioni di una famiglia di rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DINASTIA

Significato/Curiosita : Le diverse generazioni di una famiglia di rilievo

Significati, vedi generazione x (disambigua). generazione x è una locuzione diffusa nel mondo occidentale per descrivere la generazione di coloro che sono...

Il termine dinastia è usato in senso stretto per famiglie influenti dal punto di vista politico, economico o artistico (ad es. la dinastia bach). il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

