La curva relativa alla funzione del seno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La curva relativa alla funzione del seno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINUSOIDE

Significato/Curiosita : La curva relativa alla funzione del seno

Possibile legarle alla funzione esponenziale grazie alla definizione di quest'ultima (vedere derivazione delle funzioni iperboliche). funzione seno iperbolico...

Uscire dal lume vascolare. il plasma raggiunge lo spazio esistente tra il sinusoide e l'epatocito (spazio perisinusoidale di disse) in cui aggettano i microvilli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

