La conta dei voti in un elezione - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SPOGLIO

Nelle elezioni indica la fase di scrutinio delle schede azione di spoglio azione di reintegrazione nel possesso spoil system sistema codificato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con conta; voti; elezione; Si dice lo siano le scarpe del conta dino; La pena sconta ta; conta poche anime; Controlla la conta bilità; Il controllo e il computo dei voti espressi in un elezione; I conservatori degli USA rigidamente devoti ; Un suggerimento da mettere ai voti ; Riportano i voti degli studenti; Il controllo e il computo dei voti espressi in un elezione ; Quel che resta d una selezione ; La selezione ... che anagramma la trincea; elezione alla carica; Cerca nelle Definizioni