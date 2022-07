Consentita, legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consentita, legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LECITA

Significato/Curiosita : Consentita, legale

Si adotta l'ora legale per tutto l'anno. in molti paesi dunque, si utilizza una terminologia più diretta per designare l'ora legale, ovvero «orario estivo»...

Sessuali a pagamento è illegale, mentre in altri la prostituzione in sé è lecita, mentre sono punite varie forme di favoreggiamento (come l'agire come protettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

