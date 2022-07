Collega la scapola allo sterno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collega la scapola allo sterno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLAVICOLA

Significato/Curiosita : Collega la scapola allo sterno

Del manubrio dello sterno e la prima cartilagine costale. la cavità articolare presente tra la clavicola e il manubrio dello sterno è rivestita da una...

La clavicola è un osso pari della spalla, con forma a "s" e due estremità articolari distinte. la classificazione della clavicola è incerta, poiché è apparentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con collega; scapola; allo; sterno; Le ossa che collega no le scapole allo sterno; Sorge su un isolotto collega to a Ischia da un ponte in muratura; Una presa per collega re periferiche a un computer; collega no le rotaie; Comprende la clavicola, la scapola e l omero; È attaccato alla scapola ; Abili con lo scapola re; Lo è la scapola o l ilio; Imitare... il cavallo ; Metallo eccezionalmente resistente alla corrosione; Incalzare, tallo nare qualcuno; Cavallo con manto scuro e folto crine ondulato; Le ossa che collegano le scapole allo sterno ; Farmaco per uso esterno ; All esterno nei prefissi; Sono contraddistinti dal budello esterno ; Cerca nelle Definizioni