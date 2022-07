Il brutale Sergente Maggiore di Full Metal Jacket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il brutale Sergente Maggiore di Full Metal Jacket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : HARTMAN

Significato/Curiosita : Il brutale sergente maggiore di full metal jacket

il sergente maggiore hartman (gunnery sergeant hartman) è un personaggio del film full metal jacket, ispirato al personaggio del sergente maggiore gerheim...

Philip edward hartman, detto phil (brantford, 24 settembre 1948 – los angeles, 28 maggio 1998), è stato un attore, doppiatore, sceneggiatore e grafico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con brutale; sergente; maggiore; full; metal; jacket; Videogame su un brutale torneo di arti marziali; sergente in breve; Rimpiazza il sergente Garcia in una serie su Zorro; L'imbranato sergente della serie TV su Zorro; Il sergente Big Ben nel fumetto Julia; maggiore rispetto all inferiore; La maggiore città dell Irlanda del Nord; La regina del lago maggiore ; La maggiore delle Antille; full Shot; Il full Metal di Kubrick; Nei corsi intensivi è full ing; Cognome del regista di full Metal Jacket; metal lo eccezionalmente resistente alla corrosione; Elemento metal lico raro; Il metal usato per la ricerca di oggetti sepolti; Un metal lo per orologi molto costosi; Cognome del regista di Full Metal jacket ; Come la jacket di Stanley Kubrick ing; Cerca nelle Definizioni