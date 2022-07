Brand di Maria Mandelli, stilista con la frangetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brand di Maria Mandelli, stilista con la frangetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KRIZIA

Significato/Curiosita : Brand di maria mandelli, stilista con la frangetta

Rilancio delle due storiche fragranze della maison, k de krizia e krizia uomo. nel 2013 debutta krizia teen, collezione pensata per le più giovani. muore il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Lo pseudonimo della nota stilista Maria mandelli ; La mandelli della moda in arte Krizia; Biggio e mandelli ... in TV sono i Soliti; Marchio di moda fondato da Mariuccia mandelli ; Il nome dello stilista Dolce; Il nome della stilista a capo dell impero Prada; L Hilfiger stilista statunitense; Guillermo, noto stilista e personaggio della Tv;