Un altro modo per dire basico - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ALCALINO

Significato/Curiosita : Un altro modo per dire basico

Di gene) è un elemento culturale che si propaga, per imitazione, da un individuo a un altro; può assumere la forma di un'idea, uno stile o un comportamento...

Con il termine alcalinità si esprime la quantità di sali con proprietà di alcali disciolti nell'acqua. potrebbe molto semplicemente essere definita il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

