Afferma una verità contraria all apparenza - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PARADOSSO

Significato/Curiosita : Afferma una verita contraria all apparenza

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi verità (disambigua). con il termine verità (in latino veritas, in greco ea, aletheia) si indica...

Economia il termine paradosso è usato spesso anche come sinonimo di antinomia. in matematica invece si distinguono i due termini: il paradosso consiste in una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

