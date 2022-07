A volte si deve scegliere tra farlo e lasciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte si deve scegliere tra farlo e lasciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRENDERE

Significato/Curiosita : A volte si deve scegliere tra farlo e lasciare

Che possiede il cavallo deve scegliere tra lasciar decidere al giocatore con la donna chi far bere o bersi tutti i bicchieri e le bottiglie del turno lui...

E che troviamo alcune minime variazioni di testo (es. "prendere o lasciare" anziché "prendere e lasciare"). il video della canzone l'agnello di dio è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

