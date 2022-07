Si usa per fermare gli ematomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per fermare gli ematomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GHIACCIO

Significato/Curiosita : Si usa per fermare gli ematomi

Sottoposta a un intervento per fermare l'emorragia. nel frattempo la dottoressa audrey lim si ritrova a dover assistere il rapinatore, che si rivela essere nazista...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ghiaccio (disambigua) o ghiacci (disambigua). ghiaccio è il nome comune usato per designare l'acqua allo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con fermare; ematomi; Ogni giorno fanno fermare milioni di persone; Dare credito, confermare ; Locuzione per confermare una dichiarazione; Confermare efficacemente; Cerca nelle Definizioni