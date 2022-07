Titolo che spettava all imperatore tedesco ted - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo che spettava all imperatore tedesco ted. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KAISER

Significato/Curiosita : Titolo che spettava all imperatore tedesco ted

Cusano o niccolò da cusa, in lat. nicolaus cusanus o nicolaus de cusa, in ted. nikolaus krebs von kues o nikolaus chrypffs (kues, 1401 – todi, 11 agosto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi kaiser (disambigua). kaiser è un titolo imperiale tedesco, utilizzato dai sovrani del sacro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

