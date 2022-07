Sta per esalare l ultimo respiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per esalare l ultimo respiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MORIBONDO

Significato/Curiosita : Sta per esalare l ultimo respiro

Cicuta volge lo sguardo per non guardare; il resto degli allievi o si copre lo sguardo, o guarda il maestro esalare gli ultimi respiri. nella scena è incluso...

Dialogo tra un prete e un moribondo (titolo originale in francese: dialogue entre un prêtre et un moribond) è un'opera non molto conosciuta dell'autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con esalare; ultimo; respiro; esalare l'ultimo respiro; Sul punto di esalare l'ultimo respiro; Il Firth nel cast della pellicola The Happy Prince L ultimo ritratto di Oscar Wilde; L ultimo figlio di Giacobbe; ultimo segno dello zodiaco cinese; Fu l ultimo Napoleone; La protagonista di respiro ; Lievissimo respiro ; Il respiro sotto sforzo; Ci si va trattenendo il respiro temporaneamente; Cerca nelle Definizioni