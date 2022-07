Spesso preferita alla qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso preferita alla qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Spesso preferita alla qualita

Distinguere una copia di bassa qualità di un video musicale con licenza o altro materiale, da una versione originale ad alta qualità. youtube in tal caso dovrebbe...

Talvolta il vettore quantità di moto viene denominato momento lineare, per distinguerlo dal momento angolare. tuttavia, a rigore questa quantità non rappresenta...