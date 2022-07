Sonde spaziali della NASA lanciate nel 1977 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sonde spaziali della NASA lanciate nel 1977. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VOYAGER

Significato/Curiosita : Sonde spaziali della nasa lanciate nel 1977

Honeysuckle creek. nel 1977 furono lanciate le due sonde voyager con l'obbiettivo di esplorare il sistema solare esterno. attualmente le sonde sono attive e...

Disambiguazione – se stai cercando l'ep dei the verve, vedi voyager 1 (ep). la sonda spaziale voyager 1 è una delle prime esploratrici del sistema solare esterno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con sonde; spaziali; della; nasa; lanciate; 1977; Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni; sonde spaziali Usa; Serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte, Venere e Mercurio; sonde per misurare la profondità delle acque; Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni; I veicoli spaziali ; I navigatori spaziali ; Cape __: base di lanci spaziali USA; Fiore simbolo della maison Chanel; Il luogo della resurrezione di Lazzaro; La cima più alta della Gran Bretagna; Si occupa della salute degli organi visivi; Parte della medicina che si occupa delle malattie nasa li; Buchi nasa li; Infiammazione della mucosa nasa le; Palline di muco nasa le essiccato; Sport olimpico con pietre lanciate su ghiaccio; Come le famose lame lanciate da Goldrake; Agili e slanciate ; Magre e slanciate ; Romanzo thriller del 1977 di Robin Cook; Nato ad Anabeim l 8 huglio 1977 , è un attore statunitense; Album registrato da Bob Marley nel 1977 ; Cantavano Stayin Alive nel 1977 ; Cerca nelle Definizioni