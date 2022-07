Sistema che evita di dover sbrinare il freezer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema che evita di dover sbrinare il freezer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NO FROST

Significato/Curiosita : Sistema che evita di dover sbrinare il freezer

Il sistema no frost, frost free, frostless o sbrinamento automatico è un meccanismo che esegue regolarmente lo sbrinamento dell'evaporatore all'interno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con sistema; evita; dover; sbrinare; freezer; Un sistema di televisione a colori; sistema rsi in centro; Il sistema nazionale dall acronimo SSN; Il sistema montuoso asiatico dell Everest; Le evita no le cerniere; evita una ripetizione; C è chi li subisce per evita re scandali; Si evita isolandosi; Conciare... a dover e; Legati... al dover e; Colpe o inadempienze di dover i; Riguarda i dover i professionali del medico; Nel forno e nel freezer ; Tenuto nel freezer ; Mettere il cibo nel freezer ; Conservare il cibo nel freezer ; Cerca nelle Definizioni