La SIP lo aveva sulla telefonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La SIP lo aveva sulla telefonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONOPOLIO

Significato/Curiosita : La sip lo aveva sulla telefonia

Telefonici sip - società idroelettrica piemontese cselt scuola superiore guglielmo reiss romoli telefonia telecom italia tacs stet storia della telefonia in italia...

Per il quale non esistono sostituti stretti (monopolio naturale) oppure opera in ambito protetto (monopolio legale, protetto da barriere giuridiche). consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Per il quale non esistono sostituti stretti (monopolio naturale) oppure opera in ambito protetto (monopolio legale, protetto da barriere giuridiche). consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con aveva; sulla; telefonia; Dottrina per cui l apatia aveva molto rilievo; Renato Zero non l aveva considerato; Il re di Roma che aveva come consigliera la ninfa Egeria; Il mitico re che aveva le orecchie d asino; È sempre... sulla cresta dell onda; L iscrizione sulla Croce; Un edificio... sulla scacchiera; Mangia sulla damiera; Azienda di telefonia mobile; Il collegamento tra diverse reti di telefonia cellulare; Multinazionale britannica di telefonia ; Un gestore di telefonia ;