Si può dire di esserlo quando si è molto stanchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può dire di esserlo quando si è molto stanchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRACCIO

Significato/Curiosita : Si puo dire di esserlo quando si e molto stanchi

Pieretti e ricky gianco ma anche internazionali, come bob dylan e i beatles, come si può leggere nel frontespizio di un quaderno che contiene accordi e canzoni...

Particolari, di lana. straccio viene usato anche come sinonimo di strofinaccio, per indicare un prodotto commerciale nuovo (uno straccio per lavare i pavimenti)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

