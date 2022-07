Piccolo strumento a bocca usato nel folk - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo strumento a bocca usato nel folk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARMONICA

Significato/Curiosita : Piccolo strumento a bocca usato nel folk

Direttamente lo strumento a un impianto pa o a un amplificatore. la chitarra folk ha vari formati di cassa armonica: dai modelli piccoli detti "parlor"...

Media armonica, un indicatore statistico serie armonica, la serie numerica costituita dalla somma dei reciproci dei numeri naturali numero armonico, la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con piccolo; strumento; bocca; usato; folk; piccolo pappagallo spesso tenuto in casa; Un piccolo Cupido spesso ornamentale; Il piccolo canide detto volpe del deserto; Il più piccolo degli USA; strumento musicale di terracotta; Che cosa si può fare con lo strumento chiamato flessibile; strumento musicale a forma di pipa; strumento a fiato dall imboccatura sottile; Scoppia in bocca ; La sua bocca si trova a Roma; Rete trappola da pesca dotata di bocca rigida; Fa buchi in bocca ; Veniva usato per sfondare i portoni dei castelli; Il metal usato per la ricerca di oggetti sepolti; Il pronome abusato dall egoista; Ciascun disco usato per giocare a dama; Una cantante folk irlandese; Gruppo musicale folk messicano; La Joan del folk ; Spiritello dispettoso nel folk lore; Cerca nelle Definizioni