Piccolo pappagallo spesso tenuto in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo pappagallo spesso tenuto in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COCORITA

Significato/Curiosita : Piccolo pappagallo spesso tenuto in casa

Sergio: il pappagallo domestico dei casagrande, parla e si esprime come una persona, è sarcastico e tagliente. sid chang: la vicina di casa e migliore...

Nome di parrocchetto australiano, ondulato di colore o più comunemente "cocorita". il nome melopsittacus deriva dal greco e significa "pappagallo melodioso"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

