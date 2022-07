Personaggio biblico paziente per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personaggio biblico paziente per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIOBBE

Significato/Curiosita : Personaggio biblico paziente per antonomasia

Ge'ez: , musse) fu per gli ebrei il rav per antonomasia (moshé rabbenu, mosè il nostro maestro), e tanto per gli ebrei quanto per i cristiani egli fu...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giobbe (disambigua). giobbe (in ebraico: 'iyyobh, in greco: 'ß, nella vulgata: iob [alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con personaggio; biblico; paziente; antonomasia; __ Ciliegia, falegname personaggio di Pinocchio; Suor Maria __, personaggio di Sister Act; Sergio __: ideò nel 1917 il Signor Bonaventura, il personaggio dei fumetti; Il personaggio dei fumetti rivale dell ispettore Ginko; Il biblico generale che uccise Abner; Insieme a Dalila nell episodio biblico ; Un biblico ghiottone; Un capostipite biblico ; Informazioni che il medico raccoglie dal paziente ; Un monaco... paziente ; Un paziente che vinse l oscar; Sopportare paziente mente un discorso noioso; Lo sconosciuto per antonomasia ; Il ricco per antonomasia ; Discorsi lamentosi per antonomasia ; La pianta grassa del Far West per antonomasia ; Cerca nelle Definizioni