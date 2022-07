Permette di iniziare a sfruttare una zona paludosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di iniziare a sfruttare una zona paludosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BONIFICA

Significato/Curiosita : Permette di iniziare a sfruttare una zona paludosa

Alleati (galli, etruschi, umbri) erano in procinto di iniziare. il conflitto sfociò in una serie di scontri fra i romani e le popolazioni alleate dei sanniti...

Con il termine bonifica si può intendere: bonifica agraria – azioni tese a rendere produttive le terre infruttifere e insalubri. bonifica – in metallurgia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

