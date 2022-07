Pavimento di pietra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pavimento di pietra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LASTRICATO

Significato/Curiosita : Pavimento di pietra

Tassellatura. con pavimento si intende generalmente una superficie piana, poggiata o spesso incollata a un sottofondo. il tipo di pavimento dipende dai requisiti...

Effettua la circumambulazione in senso antiorario (awaf), è interamente lastricato e fruisce di un impianto di condizionamento, utile ad evitare il suo surriscaldamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

