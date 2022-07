La paga di 30 gioni di lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La paga di 30 gioni di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MENSILITÀ

Significato/Curiosita : La paga di 30 gioni di lavoro

La tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come tredicesima), è una mensilità retributiva aggiuntiva natalizia erogata come retribuzione ai lavoratori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con paga; gioni; lavoro; Piccolo pappaga llo spesso tenuto in casa; Tassa, imposta che si paga allo Stato; Si fa paga re il consiglio; Se è così, non serve paga rlo; Relativo ad antichi racconti, religioni o leggende; Prigioni per minorenni; Estese regioni elevate; Luoghi, regioni ; Un fine lavoro d ago; Un fine lavoro di ebanisteria; Romanzo capolavoro di Dickens: __ Twist; Un capolavoro di Senofonte;