Nacque per ultima tra le eroine pucciniane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nacque per ultima tra le eroine pucciniane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURANDOT

Significato/Curiosita : Nacque per ultima tra le eroine pucciniane

Avevano esteso la gamma ai suoni più acuti per impersonare, oltre ai soliti personaggi en travesti, anche eroine sopranili appassionate e romantiche, come...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi turandot (disambigua). turandot (afi: /turan'dt/) è un'opera in 3 atti e 5 quadri, su libretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con nacque; ultima; eroine; pucciniane; Vi nacque Rosmini; Il pezzo di Adamo da cui nacque Eva; Vi nacque Pablo Picasso; Vi nacque papa Pio X; Parole accentate sull ultima sillaba; L ultima di ventuno; Fu distrutta durante l ultima guerra; Lo scarico è l ultima ; Cerca nelle Definizioni