Motocicletta personalizzata, dalla lunga forcella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motocicletta personalizzata, dalla lunga forcella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHOPPER

Significato/Curiosita : Motocicletta personalizzata, dalla lunga forcella

Il chopper è una motocicletta fortemente elaborata, in quanto sottoposta ad un radicale processo di personalizzazione. le prime moto chopper nascono negli...

Il chopper è una motocicletta fortemente elaborata, in quanto sottoposta ad un radicale processo di personalizzazione. le prime moto chopper nascono negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con motocicletta; personalizzata; dalla; lunga; forcella; motocicletta adatta sia in strada che fuori; Il carrozino della motocicletta ; Il carrozzino della motocicletta ; Viene attaccato a un fianco della motocicletta ; Una città... spersonalizzata ; La storica linea che andava dalla Versilia alla Romagna; Importata dalla Germania; Sporge dalla padella; Esporta auto dalla Corea; Sorcide dal muso piuttosto allunga to e appuntito; I metri della più lunga corsa di atletica in pista; È lunga in una catena di supermercati; Che si possono prolunga re nel tempo; In mezzo alla forcella ; Lettera a forma di forcella ; forcella che trattiene il remo durante la voga; Una moto con la forcella molto alta; Cerca nelle Definizioni