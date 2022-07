Morire di stenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morire di stenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATIRE

Significato/Curiosita : Morire di stenti

Giulia maggiore, unica figlia naturale di augusto, torna dall'esilio e si stabilisce a rhegium (dove morirà di stenti nel 14). sesto elio catone diventa console...

Odigitria", anche se è conosciuta col nome di "santa maria del patìre", o semplicemente "patire" (dal greco patèr = padre), da intendere come espressione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con morire; stenti; Chi nasce tondo non può morire così; morire ... di invidia; Il James di Misery non deve morire ; Non doveva morire in un film di Rob Reiner; Lamenti insistenti dei bambini; Lo sono i tessuti resistenti al fuoco; La stupidità di certi cervelli inconsistenti ; Granitici, resistenti ; Cerca nelle Definizioni