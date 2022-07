Un messaggio che si manda con lo smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un messaggio che si manda con lo smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOCALE

Significato/Curiosita : Un messaggio che si manda con lo smartphone

Possono essere letti tramite: computer smartphone tablet oppure online ^ valerio porcu, microsoft outlook.com manda in pensione hotmail, in tom's hardware...

vocali quando due simboli appaiono in coppia, quello a sinistra rappresenta una vocale non arrotondata, quello a destra una vocale arrotondata. per quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Un messaggio da social network; Un messaggio sul cellulare; Il messaggio audio mandato in chat; Comprendere e assorbire un messaggio ; Amanda che ha lanciato Tomorrow; Indica la raccomanda ta; Comanda una compagnia; manda ti giù; Galaxy : smartphone = Kindle : x; Quelle dello smartphone sono silenziabili; Sigla delle immagini animate degli smartphone ; Programmi per gli smartphone