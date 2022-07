Luogo dedicato al gioco formativo per bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo dedicato al gioco formativo per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUDOTECA

Significato/Curiosita : Luogo dedicato al gioco formativo per bambini

Voce principale: bambini dell'olocausto. i bambini di selvino sono stati un gruppo di «circa 800 bambini e adolescenti ebrei», molti dei quali rimasti...

Internazionale per la documentazione delle ludoteche ha dato una definizione del servizio di ludoteca: una ludoteca fornisce un servizio incentrato sul gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

