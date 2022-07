Un intenso rosso scuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un intenso rosso scuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARMINIO

Significato/Curiosita : Un intenso rosso scuro

Conseguenza si ottiene un rosso più intenso del vermiglione, denominato carminio. durante il cinquecento e il seicento il carminio diventa un colore d’avanguardia...

Insetto, noto come la cocciniglia del carminio (dactylopius coccus). il saggio alla fiamma del litio dà colore carminio. ^ (es) rosa gallego e juan carlos... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

