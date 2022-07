Imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CANTIERI DI LAVORO

Significato/Curiosita : Imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupati

Disambiguazione – se stai cercando l'introito economico minimo per maggiorenni inoccupati, lavoratori o disoccupati, vedi reddito minimo garantito. voce principale:...

Il cantiere (dal latino cantherius, "cavallo castrato", passato poi a significare "cavalletto di sostegno") è un'area di lavoro temporanea nella quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con imprese; pubbliche; istituite; assumere; disoccupati; imprese di alpinisti; Il segno distintivo utilizzato da più imprese ; Si vanta di imprese mai compiute; Le imprese degne di storia; Lo sono le repubbliche come quella francese o quella Usa; Una delle repubbliche marinare; Piazza in cui avevano luogo mercati e pubbliche assemblee nell antica Grecia; Dirige aziende pubbliche e private; I grassi che è meglio non assumere troppo; assumere un atteggiamento di difesa; Difficoltà motoria che fa assumere posizioni innaturali; Sostanza da assumere a fini terapeutici; Occupano i disoccupati di lunga durata; Cerca nelle Definizioni