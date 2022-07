L homo preceduto da quello habilis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L homo preceduto da quello habilis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERECTUS

Significato/Curiosita : L homo preceduto da quello habilis

Hanno così concluso che le origini di homo floresiensis devono essere fatte risalire all'epoca di homo habilis, fino a circa 1,75 milioni di anni fa....

Homo erectus (dubois, 1894; dal latino: erectus, «che sta dritto») è una specie di ominide estinta appartenente al genere homo. un'ipotesi sostiene che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

