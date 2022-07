Grandi unità degi eserciti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi unità degi eserciti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARMATE

Significato/Curiosita : Grandi unita degi eserciti

(‘‘mangiatori di miele’’, ‘‘vespe’’) comanche, nonché, forse, casacca-di-ferro, capo degi quahadi (registrato come ‘‘pohowetowshah’’, nome tradotto piuttosto come...

– se stai cercando la voce riguardante le forze armate, vedi forze armate italiane. una forza armata, in ambito militare, indica la struttura organizzativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con grandi; unità; degi; eserciti; Fu ritratto da grandi artisti quali Michelangelo, Bosch e Rubens; Fu un grandi ssimo direttore d orchestra; I più grandi studi cinematografici d Italia; Vecchio marchio statunitense di grandi fuoristrada; Limitano l uso della forza di unità militari; Opportunità da cogliere; Le unità di base del vocabolario d una lingua; unità militare romana, composta da due centurie; Il Khan degi ismailiti; Il giudice degi Inferi con Minosse e Radamanto; Al ex vicepresidente degi Stati Uniti e Nobel per la pace nel 2007; Si stringevano con gli eserciti ; I Romani li erigevano in onore degli eserciti vincitori; Nell'armata e negli eserciti ; Scontri tra eserciti durante una guerra; Cerca nelle Definizioni