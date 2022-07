Gli accessori che proteggono la carrozzeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli accessori che proteggono la carrozzeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARAURTI

Significato/Curiosita : Gli accessori che proteggono la carrozzeria

Lazio. la croma, che riprende la denominazione commerciale dell'omonimo modello prodotto negli anni ottanta e novanta, è una vettura con carrozzeria familiare...

Mezzo. i paraurti possono essere dotati di rostri, delle sporgenze più o meno rigide e removibili, che estendono la protezione del paraurti. nelle auto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

Altre definizioni con accessori; proteggono; carrozzeria; accessori decorativi appuntabili; Un accessori o del filatelico; accessori o da phon utile per le chiome ricce; accessori o utile per asciugare le chiome ricce; Gli integrali proteggono tutto il volto; proteggono chi è in auto: cinture di __; proteggono le ali di alcuni insetti; proteggono gli arti inferiori dall acqua alta; La carrozzeria in un solo pezzo delle auto da corsa; Auto senza carrozzeria ; Protegge la carrozzeria dai colpi davanti e dietro; Una carrozzeria berlina quattro porte, tre volumi; Cerca nelle Definizioni