Il fiume dove si dice sia stato battezzato Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume dove si dice sia stato battezzato Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIORDANO

Significato/Curiosita : Il fiume dove si dice sia stato battezzato gesu

Fossero battezzati con l'acqua e nel nome di gesù cristo. la visione della discesa dello spirito santo sui pagani si ripete anche in atti 11, dove non viene...

Europa, nella regione del levante, sulla sponda orientale del fiume giordano. la giordania confina con l'arabia saudita a sud e ad est, l'iraq a nord-est,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

