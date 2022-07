Era blu in un film di David Lynch del 1986 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era blu in un film di David Lynch del 1986. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VELLUTO

Significato/Curiosita : Era blu in un film di david lynch del 1986

Velluto blu (blue velvet) è un film del 1986 scritto e diretto da david lynch. il titolo originale è tratto dall'omonima canzone di bobby vinton, cantata...

velluto è un tessuto che presenta sulla faccia del dritto un fitto pelo (velluto unito o tagliato) o una serie di minuscoli anelli di filo (velluto riccio)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 luglio 2022

